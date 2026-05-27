Un uomo di 33 anni ha perso la vita in un incidente sulla strada 106, dopo aver avuto uno scontro con un’auto. Gli inquirenti stanno analizzando le dinamiche dell’impatto, cercando di ricostruire la traiettoria tra la moto e il veicolo. Sono state individuate cause tecniche sulla carreggiata, vicino a una centrale elettrica, che potrebbero aver contribuito all’incidente. La polizia sta proseguendo le verifiche per chiarire le responsabilità.

? Domande chiave Come hanno ricostruito gli inquirenti la traiettoria tra moto e auto?. Quali sono le cause tecniche individuate sulla carreggiata vicino alla centrale?. Chi ha causato l'impatto devastante nel tratto tra Frasso e Enel?. Perché quel tratto specifico della 106 è diventato così pericoloso?.? In Breve Soccorsi hanno intubato il giovane prima del trasferimento con elisoccorso verso l'ospedale.. Scontro avvenuto tra l'area del Frasso e la centrale Enel sulla Statale 106.. Inquirenti analizzano traiettorie e condizioni stradali nel tratto tra Frasso e centrale Enel.. L'incidente ha colpito la comunità di Rossano per la perdita del trentatreenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla 106: muore il 33enne di Rossano dopo lo scontro con un’auto

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