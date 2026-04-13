Tragedia a Solopaca | motociclista 33enne muore dopo lo scontro con auto

Nella notte, un incidente stradale si è verificato nel comune di Solopaca, coinvolgendo una motocicletta e un’auto. Un motociclista di 33 anni è deceduto a seguito dello scontro. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il conducente della motocicletta non c’è stato nulla da fare.

Un tragico incidente stradale ha strappato la vita a un trentatreenne durante le ore notturne nel comune di Solopaca. Il motociclista, che risiedeva a Melizzano ma aveva origini ad Amorosi, ha perso il controllo del proprio mezzo in via Roma, finendo violentemente contro diverse vetture parcheggiate lungo la carreggiata. Il violento impatto avvenuto in via Roma è stato fatale per l’uomo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Sul luogo del sinistro sono giunte anche le pattuglie dei Carabinieri, i quali si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma del giovane è stata successivamente trasportata presso l’obitorio, restando a disposizione degli inquirenti per gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Solopaca: motociclista 33enne muore dopo lo scontro con auto Leggi anche: Tragedia a Pistoia, motociclista muore dopo lo scontro con un’auto Pistoia: muore motociclista dopo lo scontro con un’auto sulla tangenzialePISTOIA – Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni di Pistoia, rimasto ferito gravemente a causa di un incidente verificatosi nel primo...