Tragedia sfiorata in via Alloro crollano calcinacci dalla sede comunale di Palazzo Palagonia

Notizia in breve

Un crollo di calcinacci si è verificato in via Alloro dalla sede comunale di Palazzo Palagonia. La strada era stata temporaneamente chiusa per le riprese della serie tv “Young Sherlock”. Se non fosse stata chiusa, si sarebbe potuta verificare una situazione più grave con danni o feriti. Nessuno è rimasto coinvolto, ma l’episodio ha causato disagi e ha portato a verifiche sulla stabilità dell’edificio.