Bimbo di sei anni precipita dal quarto piano di un palazzo | tragedia sfiorata in città

Un bambino di sei anni è caduto dal quarto piano di un edificio mentre si sporgeva dalla finestra. L’incidente si è verificato in una palazzina abitata in città. Fortunatamente, il bambino non ha subito ferite gravi e le sue condizioni non sono risultate critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno soccorso il piccolo e avviato le verifiche del caso. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un gravissimo incidente, che fortunatamente non si è concluso nel peggiore dei modi, ha visto coinvolto un bambino di sei anni che, sporgendosi eccessivamente dalla finestra, è precipitato dal quarto piano di una palazzina abitata. È successo sabato sera, 23 maggio 2024, a Bolzano in viale Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Milano, precipita dal quarto piano e muore - Ore 14 del 25/02/2025

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