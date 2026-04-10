Allarme alla stazione di Moncalieri | crollano calcinacci dalla pensilina disagi per gli utenti

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, si sono staccati alcuni calcinacci dal soffitto della pensilina del binario 3 alla stazione ferroviaria di Moncalieri. L’incidente ha causato disagi agli utenti che si trovavano nel luogo al momento. Non sono stati segnalati feriti e sono in corso verifiche sulla sicurezza della struttura. La stazione rimane normalmente operativa, ma le autorità hanno avviato controlli di stabilità.

Dei calcinacci si sono staccati da soffitto della pensilina del binario 3 della stazione ferroviaria di Moncalieri nella prima mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026. Fortunatamente non vi sono state persone coinvolte, ma gli utenti hanno dovuto subire alcuni disagi. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it La stazione colabrodo. Piove dalla pensilina: "C’era acqua ovunque"Non è servita una bomba d’acqua, è bastata una pioggia ordinaria per trasformare la stazione ferroviaria di Falconara, snodo nazionale cruciale per... Salerno, completato il restyling della nuova pensilina alla stazioneContestualmente entro l’estate partiranno i lavori di rifacimento del marciapiedi dei binari 4 e 5, che saranno progressivamente innalzati da 25 cm a... Temi più discussi: Allarme sicurezza . Pressing sul Comune . Stazione punto critico; Stazione centrale senza agenti Polfer: l'allarme sicurezza arriva in Parlamento; Una telefonata fa scattare l'allarme bomba all'Asp in via La Loggia, evacuato un padiglione; Ostia, topi nella stazione di Lido Centro a pochi passi dai passeggeri della Metromare. Casarano, colpo alla stazione di servizio: ladri via con denaro e sigaretteStazione di servizio Q8 presa d'assalto nel tratto di strada provinciale che collega Casarano a Ugento . leccesette.it Cattolica, Lega all’attacco sulla stazione: Progetto che preoccupa residenti e attivitàPreoccupazione tra i residenti per il progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria e delle zone esterne di competenza di Rete Ferroviaria ... chiamamicitta.it L’allarme è scattato — e il tempo per intervenire si sta esaurendo. In Europa il carburante per aerei potrebbe non bastare già nelle prossime settimane, mettendo a rischio i voli estivi. - facebook.com facebook #Agnelli, l'Italia-gambero e quel grido d'allarme ignorato dal 2012: le riforme di oggi proposte 14 anni fa x.com