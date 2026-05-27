Tragedia in provincia di Latina | bomba di 11 anni muore in un incidente stradale

Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava in via Genio Civile, in provincia di Latina. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto un veicolo che si è scontrato con la bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Aprilia si è consumata nel pomeriggio lungo via Genio Civile, dove una bambina di 11 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato intorno alle ore 16. Secondo quanto emerso, alla guida della vettura coinvolta ci sarebbe stata una donna che, subito dopo l’impatto, si è fermata per prestare soccorso. I soccorsi e il disperato tentativo di salvarla Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, il personale sanitario del 118 e l’eliambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori, per la piccola non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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