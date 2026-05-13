Una tragedia si è consumata in provincia di Latina, dove una donna di 29 anni ha perso la vita durante il parto di due gemelli, un maschio e una femmina. La vittima era una maestra molto conosciuta nella comunità locale e madre di due neonati appena nati. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra i cittadini di Sonnino, che si sono stretti attorno alla famiglia colpita dal lutto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sonnino si stringe nel dolore per l’improvvisa scomparsa di Erica, giovane concittadina di 29 anni, maestra stimata e mamma di due gemellini, un maschio e una femmina, venuti al mondo da poco. Una tragedia che ha profondamente colpito l’intera comunità, lasciando sgomento e commozione. Il cordoglio del sindaco Gianni Carroccia. A esprimere il dolore della città è stato il sindaco Gianni Carroccia, che ha affidato a un messaggio pubblico il cordoglio dell’amministrazione comunale. “ Con profondo dolore questa mattina la nostra comunità ha appreso dell’improvvisa e tragica scomparsa della nostra giovane concittadina Erica ”, ha dichiarato il primo cittadino.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in provincia di Latina: Erica, maestra di 29 anni, muore dando alla luce due gemelli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Muore a 43 anni incinta di due gemelli: tragedia all’ospedale Di VenereABBONATI A DAYITALIANEWS Il decesso dopo un intervento Una drammatica vicenda ha colpito la comunità pugliese.

Tragedia alla stazione di Desio: travolto da un treno, muore un giovane di 29 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel pomeriggio del 7 marzo Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, dopo...

Temi più discussi: Giulia si è spenta a 28 anni: la tragedia in provincia di Pisa; Incidenti stradali a Roma e provincia, due morti in meno di 24 ore. Grave un 17enne; Minivan finisce in un canale, tre morti a Chioggia; La tragedia di Sedico, comunità sconvolta per la morte del piccolo Lucas De March. Il sindaco: Silenzio e rispetto. Annullati tutti gli eventi per una settimana (VIDEO).

rovigo.news/tragedia-a-ca-… Le vittime, tutte residenti tra la provincia di Rovigo e Venezia, viaggiavano verso un’azienda agricola per la raccolta del radicchio. Sei i sopravvissuti riusciti a salvarsi uscendo dal mezzo x.com

Tragedia in gita a Lignano: muore a 18 anni prima della maturitàUna tragedia ha scosso profondamente la comunità di Monopoli, in provincia di Bari, e il mondo scolastico del Polo G. Galilei - Marie Curie. M.G., lo studente di 18 anni precipitato lo scorso 3 maggio ... nordest24.it

Tragedia in campagna: un 79enne muore schiacciato dal trattoreVOLPAGO DEL MONTELLO. Tragedia in campagna poco dopo le 15 di oggi - mercoledì 13 maggio - in via Castagnè, a Selva di Volpago di Montello, in provincia di Treviso. Un uomo di 79 anni è morto, ... ildolomiti.it