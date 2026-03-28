Tragedia in Francia | muore turista israeliana di 12 anni in un incidente stradale

Una ragazza israeliana di 12 anni è deceduta in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'una di notte nei pressi della stazione di Belleville, in Savoia, nel sud-est della Francia. La tragedia si è verificata nella notte e coinvolge un veicolo rimasto coinvolto nello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nella notte in Savoia. Una ragazza israeliana di 12 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto poco prima dell’una di notte nei pressi della stazione di Belleville, in Savoia, nel sud-est della Francia. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno ricostruito una dinamica particolarmente drammatica. Il mezzo finisce fuori controllo. A bordo del veicolo viaggiavano altre 14 persone, tutte di nazionalità israeliana. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha iniziato a muoversi all’indietro lungo un pendio ripido, percorrendo diversi metri prima di ribaltarsi. L’impatto è stato violento e ha avuto conseguenze tragiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in Francia: muore turista israeliana di 12 anni in un incidente stradale Articoli correlati Tragedia sulla A1: muore a 45 anni Augusta Grimaldi in incidente stradale con il marito nel tratto Frosinone-MareUna donna di 81 anni, Augusta Grimaldi, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Frosinone-Mare, nel... Tragedia in Marocco, il bergamasco Daniele Santini muore in un incidente stradaleÈ morto, in un drammatico incidente stradale in Marocco, il bergamasco Daniele Santini. Una selezione di notizie su Tragedia in Francia muore turista... Discussioni sull' argomento Tragedia di Crans-Montana: procure a confronto a Sion; Muore durante il corso di guida alpina, l’ultimo sms alla famiglia per la festa del papà; Francia, è morto a 88 anni ex primo ministro socialista Lionel Jospin; Muore sul Monte Bianco durante un corso per diventare guida alpina. Tragedia in vacanza in Francia, bus di turisti israeliani si ribalta: muore una ragazza di 12 anni, 14 feriti nello schiantoDoveva essere l'ultimo tragitto verso casa alla fine di una vacanza sulle Alpi francesi, ma si è trasformato in un incubo nel cuore della ... msn.com Paura a Roma, crolla un altro albero. I residenti: "Tragedia sfiorata" ift.tt/4vmDSyX x.com Tragedia a Trento, una donna di 76 anni trovata morta in strada - facebook.com facebook