Tragedia alle Maldive | rogatoria per recuperare le GoPro con gli ultimi istanti dei cinque sub
Una rogatoria è stata inviata alle autorità delle Maldive per recuperare le GoPro contenenti gli ultimi momenti dei cinque sub italiani deceduti nell'atollo di Vaavu. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Le telecamere sono state sequestrate e saranno oggetto di analisi per chiarire le circostanze della tragedia.
Una rogatoria alle autorità delle Maldive è stata inviata dalla procura di Roma nell'ambito del fascicolo aperto, per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte dei cinque sub italiani nell'atollo di Vaavu. Una tragedia con cinque vittime, quattro delle quali legate all'università di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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