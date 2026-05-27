Tragedia alle Maldive | rogatoria per recuperare le GoPro con gli ultimi istanti dei cinque sub

Notizia in breve

Una rogatoria è stata inviata alle autorità delle Maldive per recuperare le GoPro contenenti gli ultimi momenti dei cinque sub italiani deceduti nell'atollo di Vaavu. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Le telecamere sono state sequestrate e saranno oggetto di analisi per chiarire le circostanze della tragedia.