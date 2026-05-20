Tragedia sub alle Maldive | recuperati gli ultimi due corpi Al vaglio degli inquirenti le GoPro

Sono stati recuperati questa mattina gli ultimi due corpi delle persone scomparse dopo la tragedia avvenuta recentemente alle Maldive. Le operazioni di ricerca erano state sospese in precedenza e sono riprese con l'obiettivo di trovare tutte le vittime. Sul luogo, gli inquirenti stanno analizzando le GoPro rinvenute, che potrebbero fornire dettagli utili sulle circostanze dell’incidente. La notizia è stata confermata dall’account X Maldives Security Desk, che ha aggiornato sul ritrovamento dei corpi.

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