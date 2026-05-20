Tragedia sub alle Maldive | si lavora per recuperare gli ultimi due corpi Al vaglio degli inquirenti le GoPro

Le operazioni di recupero dei corpi di due vittime della tragedia avvenuta recentemente alle Maldive sono riprese. Le autorità stanno lavorando per trovare gli ultimi due corpi ancora dispersi. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini catturate dalle GoPro per chiarire le cause dell’incidente. La ricerca si concentra in una zona specifica, mentre le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull’incidente o sulle vittime coinvolte.

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