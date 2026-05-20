Tragedia sub alle Maldive | si lavora per recuperare gli ultimi due corpi Al vaglio degli inquirenti le GoPro

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di recupero dei corpi di due vittime della tragedia avvenuta recentemente alle Maldive sono riprese. Le autorità stanno lavorando per trovare gli ultimi due corpi ancora dispersi. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini catturate dalle GoPro per chiarire le cause dell’incidente. La ricerca si concentra in una zona specifica, mentre le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull’incidente o sulle vittime coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono riprese le operazioni di recupero dei corpi mancanti di due delle vittime della tragedia avvenuta nei giorni scorsi alle Maldive. Lo riferisce l'account X Maldives Security Desk. Tragedia alla Maldive: i nomi e le storie delle vittime genovesi. Unige: “Vite spezzate nella profondità del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maldive, sub in azione per recuperare i corpi degli italiani morti durante l'immersione

Video Maldive, sub in azione per recuperare i corpi degli italiani morti durante l'immersione

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi(Adnkronos) - Sono stati recuperati oggi mercoledì 20 maggio alle Maldive, durante una nuova missione, gli altri due corpi dei sub italiani morti...

Leggi anche: Maldive, fine dell'incubo. Recuperati anche gli ultimi due corpi degli italiani

tragedia sub alle maldiveTragedia alle Maldive, recuperati anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel OddeninoIl team di sub esperti finlandesi ha recuperato ieri i corpi di Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà mentre il cadavere dell’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, ritro ... primocanale.it

tragedia sub alle maldiveTragedia alle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub: c'è anche quello di Muriel OddeninoIn precedenza erano stati portati in superficie Gianluca Benedetti, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri (anche lui piemontese, di Omegna). Gli ultimi due sono stati proprio la 31enne di Poirino e ... torinoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web