Tragedia sub alle Maldive | si lavora per recuperare gli ultimi due corpi Al vaglio degli inquirenti le GoPro
Le operazioni di recupero dei corpi di due vittime della tragedia avvenuta recentemente alle Maldive sono riprese. Le autorità stanno lavorando per trovare gli ultimi due corpi ancora dispersi. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini catturate dalle GoPro per chiarire le cause dell’incidente. La ricerca si concentra in una zona specifica, mentre le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull’incidente o sulle vittime coinvolte.
Sono riprese le operazioni di recupero dei corpi mancanti di due delle vittime della tragedia avvenuta nei giorni scorsi alle Maldive. Lo riferisce l'account X Maldives Security Desk. Tragedia alla Maldive: i nomi e le storie delle vittime genovesi. Unige: “Vite spezzate nella profondità del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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