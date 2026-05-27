Tragedia a Bellocchi | morto il 35enne per l’esplosione della bombola

Notizia in breve

A Bellocchi un uomo di 35 anni è morto a causa di un’esplosione di una bombola. I tecnici stanno verificando la pressione dei contenitori in officina e analizzano come una caduta possa aver causato l’esplosione. Non sono state rese note ulteriori cause o dettagli sull’incidente. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.