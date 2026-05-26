Gianluigi addio speranze | morto dopo 3 giorni di agonia per l’esplosione della bombola
Gianluigi Piaccia, 35 anni, è morto dopo tre giorni di agonia a causa delle ferite riportate in un’esplosione di una bombola. L’incidente è avvenuto a Pesaro e l’uomo era rimasto gravemente ferito nell'esplosione. Le sue condizioni si sono aggravate nonostante i tentativi di soccorso. La morte è stata confermata ieri. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.
Pesaro, 26 maggio 2026 – Non ce l’ha fatta Gianluigi Piaccia. Il 35enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione della bombola di Co2 avvenuta venerdì pomeriggio alla Tecno Collaudi di Bellocchi, a Fano, è morto ieri all’ospedale regionale di Torrette, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo il violentissimo trauma cranico riportato nello scoppio. La notizia del decesso si è diffusa nel tardo pomeriggio di ieri, precipitando nello sconforto il quartiere Tombaccia, dove il giovane viveva con la famiglia ed era molto conosciuto. Il ricovero e le condizioni disperate. Nella serata di venerdì Piaccia era stato sottoposto a un delicatissimo intervento neurochirurgico per ridurre il vasto ematoma provocato dall’esplosione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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