Gianluigi addio speranze | morto dopo 3 giorni di agonia per l’esplosione della bombola

Notizia in breve

Gianluigi Piaccia, 35 anni, è morto dopo tre giorni di agonia a causa delle ferite riportate in un’esplosione di una bombola. L’incidente è avvenuto a Pesaro e l’uomo era rimasto gravemente ferito nell'esplosione. Le sue condizioni si sono aggravate nonostante i tentativi di soccorso. La morte è stata confermata ieri. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.