Ieri sera a Policoro, un uomo di 35 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all'incrocio tra via Lido e via Gorizia. L'automobilista alla guida di un furgone Daily è rimasto ferito e attualmente si trova sotto assistenza medica. Le forze dell'ordine stanno svolgendo approfondimenti per chiarire i dettagli della collisione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Un 35enne muore a Policoro ieri sera nell'incrocio tra via Lido e via Gorizia.. Il conducente del furgone Daily è ferito e le autorità indagano sulla dinamica dello scontro.. Un trentacinquenne di Policoro ha perso la vita intorno alle 20 di ieri sera dopo un violento impatto avvenuto all’incrocio tra via Lido e via Gorizia, dove una Alfa 147 si è scontrata con un furgone Daily. Il tragico evento stradale ha scosso il quartiere nel momento in cui il traffico serale rallentava nei pressi della zona litoranea. La collisione tra i due mezzi ha causato il decesso immediato del giovane conducente dell’auto, mentre il guidatore del veicolo commerciale ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Policoro, tragedia in via Lido: morto 35enne dopo lo scontro con un furgone

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