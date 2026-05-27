Trafigge con la fiocina il marito dell’ex collega | l’ombra del licenziamento e dei rancori sul lavoro

Un uomo di 60 anni è stato ferito da un dardo di una fiocina nel parcheggio di un supermercato, colpito dal marito dell’ex collega. La polizia indaga su eventuali motivi legati a rancori di lavoro, tra cui il rischio di licenziamento. Nessuna altra persona coinvolta e nessuna informazione su eventuali armi o testimoni. La scena è stata sequestrata, e le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto.

Terno d’Isola. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile risentimento legato a questioni lavorative all’origine del ferimento di un sessantenne, colpito da un dardo esploso con una fiocina nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico. Poche ore dopo l’agguato, i carabinieri hanno fatto tappa in una palazzina del centro di Terno d’Isola. Nell’appartamento di G.P., 59 anni, disoccupato, è stato trovato un piccolo arsenale composto da 11 coltelli, un machete e un fucile da pesca subacquea, ritenuto dagli inquirenti compatibile con l’arma utilizzata per colpire l’uomo, marito di una sua ex collega di lavoro. Gli inquirenti concentrano l’attenzione proprio sull’ambiente lavorativo, al momento unico collegamento emerso tra il presunto aggressore e la vittima. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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