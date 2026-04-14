Lorelei non va al lavoro e un collega lancia l'allarme | trovata morta con il marito omicidio-suicidio in Florida

Una donna di 40 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Wewahitchka, in Florida, insieme al marito, il 6 aprile scorso. La scomparsa di Lorelei ha allertato un collega che ha segnalato la sua assenza al lavoro. Le autorità hanno confermato che si tratta di un episodio di omicidio-suicidio. Le indagini continuano per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Una donna di 40 anni, Lorelei Strickland, è stata trovata morta nella sua casa di Wewahitchka, in Florida, insieme al marito il 6 aprile scorso. Il 44enne l'avrebbe uccisa a colpi d'arma da fuoco e poi si sarebbe tolto la vita. A lanciare l'allarme un collega della donna che non vedendola al lavoro ha contattato le autorità.🔗 Leggi su Fanpage.it Donna trovata morta in casa a Palermo, il marito indagato per omicidioRoma, 1 aprile 2026 – Diventa un giallo la morte di Gherda Caruso, trovata cadavere il 25 marzo scorso nella sua abitazione, a Palermo. Donna trovata morta in casa a Palermo, il marito indagato per omicidio preterintenzionaleSarà l’autopsia disposta dalla procura di Palermo a chiarire le cause della morte di Gherda Caruso, la 50enne che il 25 marzo è stata trovata senza...