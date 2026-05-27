Traffico Roma del 27-05-2026 ore 19 | 30
Il 27 maggio 2026 alle 19:30, sul Raccordo Anulare di Roma si registravano code a tratti in carreggiata, con traffico intenso. La circolazione risultava rallentata in diverse zone del raccordo. Nessun incidente segnalato al momento. La situazione persistiva durante la serata, con rallentamenti diffusi lungo tutta la carreggiata.
Luceverde Roma Buonasera sul Raccordo Anulare traffico intenso con code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 scudi a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina file sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e poi direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria tra le 22 e le 6 di domani sul percorso Urbano della A24 Roma Teramo chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e il video la tangenziale est nelle due direzioni venerdì 29 maggio trasporti pubblici a rischio a Roma e nel Lazio a causa di uno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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Traffico Roma del 05-05-2026 ore 19:30Il traffico a Roma alle 19:30 del 5 maggio 2026 si presenta scorrevole sul grande raccordo anulare.
Traffico Roma del 19-05-2026 ore 19:30Alle 19:30 del 19 maggio 2026, si sono registrate code residue sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e altre tratte di Roma.
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it