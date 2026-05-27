Luceverde Roma Buonasera sul Raccordo Anulare traffico intenso con code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 scudi a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina file sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e poi direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria tra le 22 e le 6 di domani sul percorso Urbano della A24 Roma Teramo chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e il video la tangenziale est nelle due direzioni venerdì 29 maggio trasporti pubblici a rischio a Roma e nel Lazio a causa di uno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2026 ore 19:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 19:30Il traffico a Roma alle 19:30 del 5 maggio 2026 si presenta scorrevole sul grande raccordo anulare.

Traffico Roma del 19-05-2026 ore 19:30Alle 19:30 del 19 maggio 2026, si sono registrate code residue sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e altre tratte di Roma.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | ZTL veicoli elettrici o a idrogeno, le novità sull'accesso; Modifiche alla viabilità; Incidente in via di Portonaccio: scontro tra una moto e un furgone. Un ferito grave e traffico in tilt; Mattinata complicata sulle strade di Roma: traffico intenso e lunghe code sulle vie d'accesso a Roma.

New Podcast! Roma mobilità e viabilità: cantieri, deviazioni e traffico del 27 maggio on @spreaker #atac #busroma #cantieriroma #deviazionibus #infomobilita x.com

Traffico Roma del 27-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera sul Raccordo Anulare traffico intenso con code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it