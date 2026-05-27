Alle 16:30 del 27 maggio 2026, si registra un incidente nel traffico di Roma. La circolazione è rallentata o bloccata in alcune vie coinvolte. La viabilità è sotto osservazione e si consiglia di evitare le zone interessate. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incidente. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con Codes Lungotevere tra ponte Garibaldi e ponte Umberto Primo in direzione di ponte Flaminio Corso Francia lavori sulla via Salaria dalle 4 alle 7 del mattino è vietato il transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in uscita da Roma ricordiamo che sabato 30 maggio il transito sarà vietato per l'intera giornata per lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII a partire dalle 22 chiuso il tratto da via della Pineta Sacchetti in direzione di via del Foro Italico la riapertura domani mattina al lavoro questa notte anche in via dei grottoni siamo in zona Magliana chiusa tra via Augusto Armellini e via Alberto Mancini per interventi di manutenzione nel via della linea ferroviaria Ostiense Fiumicino https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2026 ore 16:30

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Nel traffico di Roma

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