Traffico Roma del 27-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 27 maggio 2026 alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma segnala traffico intenso in alcune zone della città. La rete di luce verde e Roma servizi per la mobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale su eventuali rallentamenti e deviazioni. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade principali, ma si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sul traffico per evitare disagi.

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