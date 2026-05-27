Venerdì 27 maggio 2026 alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma segnala traffico intenso in alcune zone della città. La rete di luce verde e Roma servizi per la mobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale su eventuali rallentamenti e deviazioni. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade principali, ma si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sul traffico per evitare disagi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità venerdì trasporto pubblico non rischio a Roma e nel Lazio per l'abitazione di 24 ore nell'ambito dello sciopero generale indetto da cinque sigle sindacali di base la protesta potrà coinvolgere i bus urbani ed extraurbani metropolitane e tram treni delle linee Metromare Roma nord lo so però si svolgerà Comunque nel rispetto delle fasce di garanzia previste al mattino fino alle 8:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 i primi disagi si potranno Verificare una rete notturna le linee bus contraddistinte dalla lettera N Nella notte tra domani e venerdì lo so però... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2026 ore 14:30

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Nel traffico di Roma

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