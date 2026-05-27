Alle 8:30 del 27 maggio 2026, le principali strade di Roma sono risultate molto congestionate. Traffico intenso soprattutto in centro e lungo le arterie principali, con rallentamenti e code visibili. Alcune vie segnalano blocchi in entrambe le direzioni, con tempi di percorrenza notevolmente allungati rispetto alla norma. La situazione si mantiene critica nelle prime ore della mattina, causando disagi ai veicoli in transito.

Luceverde Roma traffico decisamente intenso sulle principali arterie della capitale per i primi spostamenti pendolari Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove segnaliamo km di coda per traffico intenso da Torrenova al Grande Raccordo Anulare proprio sul Raccordo Anulare il traffico è molto sostenuto si sta in coda in carreggiata interna tra la caterinella Appia mentre in esterna I rallentamenti sono compresi tra la via Tiburtina e la via Nomentana concessionato il traffico sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con cuore che interessano intero percorso in direzione della tangente sulla stessa tangenziale si rallenta sempre per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2026 ore 08:30

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Nel traffico di Roma

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