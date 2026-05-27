Traffico Roma del 27-05-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma alle 7:30 del 27 maggio 2026 era molto intenso sulle principali strade della città. Le autostrade e le arterie principali risultavano congestionate, con rallentamenti diffusi e veicoli fermi in alcune zone. La situazione si presentava critica nelle ore di punta, causando code e difficoltà nella circolazione.

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