Traffico Roma del 27-05-2026 ore 07 | 30

Notizia in breve

Il traffico a Roma alle 7:30 del 27 maggio 2026 era molto intenso sulle principali strade della città. Le autostrade e le arterie principali risultavano congestionate, con rallentamenti diffusi e veicoli fermi in alcune zone. La situazione si presentava critica nelle ore di punta, causando code e difficoltà nella circolazione.