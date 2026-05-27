Traffico Roma del 27-05-2026 ore 07 | 30
Il traffico a Roma alle 7:30 del 27 maggio 2026 era molto intenso sulle principali strade della città. Le autostrade e le arterie principali risultavano congestionate, con rallentamenti diffusi e veicoli fermi in alcune zone. La situazione si presentava critica nelle ore di punta, causando code e difficoltà nella circolazione.
Luceverde Roma traffico decisamente intenso sulle principali arterie della capitale per i primi spostamenti pendolari Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove segnaliamo km di coda per traffico intenso da Torrenova al Grande Raccordo Anulare proprio sul Raccordo Anulare il traffico è molto sostenuto si sta in coda in carreggiata interna tra la caterinella Appia mentre in esterna I rallentamenti sono compresi tra la via Tiburtina e la via Nomentana concessionato il traffico sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con cuore che interessano intero percorso in direzione della tangente sulla stessa tangenziale si rallenta sempre per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Ho lavorato come CONTROLLORE del TRAFFICO AEREO per 24 ORE... - Giorno di Prova
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