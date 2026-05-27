Alle 17:30 del 27 maggio 2026, sulla via Pontina nel Lazio si è verificato un incidente che ha causato code tra la Cristoforo Colombo e via di...

Luceverde Lazio trovati sulla via Pontina incidente con code tra la Cristoforo Colombo e via di Acqua Acetosa Ostiense verso Raccordo Anulare e quindi in uscita dalla capitale proseguendo sulla Pontina altro incidente con lunghe code tra Pratica di Mare Pomezia Nord in direzione di Terracina file sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Cassia Veientana e la sala e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina proseguono i lavori sulla via Flaminia con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Rignano Flaminio e Castelnuovo di Porto possibile la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-05-2026 ore 17:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

Notizie e thread social correlati

Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30Alle 17:30 di oggi, si registrano code sulla A24 tra la Valle del Salto e Roma, nel tratto che collega la capitale con l’Aquila e Teramo.

Traffico Lazio del 17-05-2026 ore 17:30Alle 17:30 di domenica 17 maggio, nel Lazio, si registrano alcune interruzioni del traffico a Roma, con aggiornamenti forniti dalla centrale di...

Temi più discussi: 27 maggio, ore 21 Lazio Sound, Teatro dell’Unione; Autovelox nel Lazio, settimana di controlli: le strade dove rischi la multa fino al 31 maggio 2026; Traffico e detenzione di droga, maxi operazione della Dda a L'Aquila: in corso arresti; Dramma sulle strade del Lazio: morti tre giovani tra Latina e Terracina.

Traffico Lazio del 27-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovati sulla via Pontina incidente con code tra la Cristoforo Colombo e via di Acqua Acetosa Ostiense verso Raccordo Anulare e quindi in ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla statale Pontina ancora ... romadailynews.it

Piazza delle Gardenie reddit