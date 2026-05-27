Alle 09:30 del 27 maggio 2026, si segnala traffico scorrevole sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Grande. La viabilità è libera in entrambe le direzioni, con nessuna interruzione o rallentamento segnalato. La situazione resta stabile e senza particolari criticità.

luce verde Lazio Bentrovati contenente a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova al Grande Raccordo Anulare a causa del traffico intenso è sostenuto il traffico anche sul grande raccordo anulare di Roma con coda in carreggiata interna della Bufalotta Tiburtina che di seguito tra la Casilina e la gelatina mentre in carreggiata opposta quindi su quella esterna si sta in coda dalla Casilina la Nomentana e nel settore posto il video per la Roma Fiumicino e la via Pontina intenso il traffico sulla via Pontina concludi tra Pomezia Castel Romano in direzione Roma ancora sulla via Pontina ma in provincia di Latina lavori in zona traffico tra Sezze e Latina sulla carreggiata nord da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-05-2026 ore 09:30

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