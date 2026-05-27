Traffico illecito di rifiuti tra Campania Puglia e Lazio coinvolta anche la provincia di Salerno | in 19 nei guai

Notizia in breve

Nell’ambito di un’operazione della DDA di Bari, sono stati sequestrati rifiuti e denunciate 19 persone tra Foggia, Salerno, Napoli, Benevento, Roma e Latina. I Carabinieri del Gruppo tutela dell’ambiente e sicurezza energetica di Napoli hanno eseguito controlli nelle varie province. L’indagine ha accertato un traffico illecito di rifiuti tra Campania, Puglia e Lazio. Sono state sequestrate diverse quantità di materiali e coinvolti soggetti accusati di gestione non autorizzata di rifiuti speciali.