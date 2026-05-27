Traffico illecito di rifiuti tra Campania Puglia e Lazio coinvolta anche la provincia di Salerno | in 19 nei guai
Nell’ambito di un’operazione della DDA di Bari, sono stati sequestrati rifiuti e denunciate 19 persone tra Foggia, Salerno, Napoli, Benevento, Roma e Latina. I Carabinieri del Gruppo tutela dell’ambiente e sicurezza energetica di Napoli hanno eseguito controlli nelle varie province. L’indagine ha accertato un traffico illecito di rifiuti tra Campania, Puglia e Lazio. Sono state sequestrate diverse quantità di materiali e coinvolti soggetti accusati di gestione non autorizzata di rifiuti speciali.
Importante operazione della DDA di Bari nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico illecito di rifiuti: nelle province di Foggia, Salerno, Napoli Benevento, Roma e Latina, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, insieme ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Traffico illecito di rifiuti tra Puglia e Campania: 19 misure cautelari e sequestri milionari
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