Dalle prime ore della mattina, i Carabinieri stanno eseguendo un'operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. La task force, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto 19 misure cautelari. L’indagine riguarda presunte attività illecite di gestione dei rifiuti, con controlli e perquisizioni nelle zone coinvolte. L’operazione mira a contrastare il traffico di rifiuti e le pratiche di smaltimento non autorizzate.

È in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia E della BAT. Accoltella il figlio 12enne, poi tenta di uccidersi: «Era in crisi d’astinenza» Circa 90 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Benevento, Bari, impegnati nell'esecuzione di 19 provvedimenti cautelari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Smaltimento illecito di rifiuti tra Campania e Puglia, blitz dei carabinieri: 19 misure cautelari

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