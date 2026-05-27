Traffico illecito di rifiuti dalla Campania 19 misure cautelari | l' operazione arriva anche a Latina

Dalle prime ore di oggi, nelle province di Napoli e Latina, sono state eseguite 19 misure cautelari nei confronti di un'organizzazione criminale che gestiva lo smaltimento illecito di rifiuti speciali. L'operazione, condotta dai carabinieri per la Tutela ambientale di Napoli e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, ha coinvolto diverse persone. Le indagini hanno rivelato un traffico illecito di rifiuti provenienti dalla Campania.

Dalle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, è in corso una vasta operazione dei carabinieri per la Tutela ambientale di Napoli, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, contro un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Puglia: 19 misure cautelari Un imponente traffico…

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