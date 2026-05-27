Traffico illecito di rifiuti dalla Campania a Foggia | 19 arresti
Alle prime luci del 27 maggio, i Carabinieri hanno avviato un’operazione contro un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico illecito di rifiuti dalla Campania a Foggia. Durante l’operazione sono stati arrestati 19 persone. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha portato al fermo di soggetti sospettati di gestire lo smaltimento illegale di rifiuti. L’azione riguarda anche attività di monitoraggio e sequestri di materiali.
Dalle prime luci dell'alba di oggi, mercoledì 27 maggio, è in corsa una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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