Traffico illecito di rifiuti dalla Campania a Foggia | 19 arresti

Notizia in breve

Alle prime luci del 27 maggio, i Carabinieri hanno avviato un’operazione contro un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico illecito di rifiuti dalla Campania a Foggia. Durante l’operazione sono stati arrestati 19 persone. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha portato al fermo di soggetti sospettati di gestire lo smaltimento illegale di rifiuti. L’azione riguarda anche attività di monitoraggio e sequestri di materiali.