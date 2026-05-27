I Carabinieri hanno eseguito 19 misure cautelari in Campania e Puglia, nell'ambito di un'operazione contro un presunto sistema illecito di smaltimento di rifiuti speciali. L'indagine riguarda aree agricole nel Foggiano e nella BAT, dove si sospetta siano stati gestiti rifiuti in modo illegale. Le autorità hanno sequestrato documenti e attrezzature e stanno approfondendo le verifiche sui soggetti coinvolti.

Operazione dei Carabinieri tra Campania e Puglia contro un presunto sistema illecito di smaltimento di rifiuti speciali in aree agricole del Foggiano e della BAT.. E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e di Barletta, Andria, Trani. Sono circa 90 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta e Latina e Foggia impegnati nell’esecuzione di 19 provvedimenti cautelari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Traffico di rifiuti in Campania e Puglia: 19 misure cautelari

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Traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Puglia: 19 misure cautelari

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