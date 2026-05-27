traffico e spaccio di droga sgominato gruppo criminale

I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno smantellato un gruppo criminale coinvolto in traffico e spaccio di droga. Durante le operazioni, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e denaro proveniente dall’attività illecita. Sono state arrestate alcune persone e sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altri soggetti coinvolti. L’indagine ha portato alla scoperta di una rete organizzata che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone (di cui una sottoposta alla misura della custodia in carcere, tre a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione a fine di spaccio di droga. Dalle indagini è emersa l’esistenza di un gruppo organizzato volto alla commercializzazione della cocaina, all’interno del quale un indagato avrebbe coordinato l’attività dei complici, facendo recapitare cospicui quantitativi di droga presso la propria abitazione di Napoli per il successivo smercio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Bologna, scoperto traffico internazionale di droga: quattro arresti

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