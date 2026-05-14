Latina smantellato gruppo criminale | Traffico di droga e attentati pianificati

La Polizia di Stato di Latina ha smantellato un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga e nella pianificazione di attentati. L'operazione, avvenuta il 13 maggio 2026, ha portato all’arresto di diversi sospetti e al sequestro di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato armi e materiali utilizzati per la realizzazione di attentati, proseguendo le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’attività illecita.

Latina, 13 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Latina, con il supporto di personale delle Squadre Mobili di Roma, Napoli, Caserta, L’Aquila, Frosinone, Rieti, Viterbo, Isernia e Benevento, dei Reparti Prevenzione Crimine, delle unità cinofile e del Reparto Volo, nelle prime ore del mattino ha eseguito 16 misure cautelari emesse dal Gip di Latina al termine di una complessa attività di indagine della Squadra Mobile di Latina, coordinata dalla procura della Repubblica di Latina, relativamente a un gruppo criminale operativo nel capoluogo pontino. Agli indagati sono contestati, a vario titolo, estorsione, traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi ed esplosivi, ricettazione, evasione e incendi intimidatori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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