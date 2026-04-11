Viterbo traffico e spaccio di droga a Tarquinia | bloccato gruppo criminale

A Tarquinia, nel territorio di Viterbo, è stato smantellato un gruppo criminale di cittadini magrebini coinvolto nel traffico e nello spaccio di hashish e cocaina. Le indagini hanno portato al blocco delle attività all’interno di un’area boschiva nella località “Roccaccia”, con un canale di approvvigionamento collegato alla provincia di Pisa. L’intervento ha portato all’arresto di alcune persone e al sequestro di droga e denaro.

Un gruppo criminale, composto da cittadini magrebini, era dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina all’interno dell’area boschiva in località “Roccaccia” a Tarquinia, con canale di approvvigionamento individuato nella provincia di Pisa. Oltre 100 finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, a firma del GIP del Tribunale di Civitavecchia, che ha disposto l’applicazione di 9 misure cautelari. Le indagini hanno consentito di accertare anche le posizioni di fiancheggiatori italiani nonché assuntori che hanno fornito supporto logistico procurando alloggi, cibo e mezzi di trasporto al gruppo criminale di spacciatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Viterbo, traffico e spaccio di droga a Tarquinia: bloccato gruppo criminale Blitz contro il traffico di droga a Macerata: scoperto gruppo criminaleMacerata, 22 gennaio 2026 – Vasto blitz anti-droga dalle prime ore del mattino da parte delle forze dell’ordine nelle Marche nel comune di Potenza... Smantellati piazza di spaccio nei boschi di Tarquinia e "call center" della droga, 8 arrestiOltre 100 finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, si sono mossi fin dalle prime luci dell’alba per... Temi più discussi: 'Ndrangheta, maxi blitz in tutta Italia: arresti anche in provincia di Viterbo; Viterbo, 4 kg di hashish e cocaina per le feste di Pasqua: arrestato 25enne nel centro storico; Viterbo celebra il 174° anniversario della Polizia di Stato al Palazzo dei Papi; Smantellata rete di spaccio di droghe sintetiche: sequestrata cocaina rosa per 1,4 milioni di euro. Viterbo, traffico e spaccio di droga a Tarquinia: bloccato gruppo criminaleUn gruppo criminale, composto da cittadini magrebini, era dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina all’interno ... lapresse.it GdF Viterbo. Smantellata piazza dello spaccio nei boschi di TarquiniaNewTuscia – TARQUINIA – Oltre 100 finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, si sono mossi fin dalle prime luci dell’alba per eseguire un’ordinanza di custodia ... newtuscia.it Il borgo di pinocchio, Farnese, Viterbo - facebook.com facebook