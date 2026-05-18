Traffico internazionale di droga armi ed estorsioni | 19 misure cautelari in varie città coinvolta anche Reggio Calabria
Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri hanno notificato 19 misure cautelari in diverse località italiane, tra cui Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno, varie zone di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara. Le operazioni riguardano un’indagine su un traffico internazionale di droga e armi, oltre a episodi di estorsione. La richiesta è stata formulata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che ha firmato le ordinanze di custodia cautelare.
Dalle prime ore di questa mattinata, ad Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno e nelle province di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia stanno eseguendo una misura cautelare personale, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
APRILIA/CISTERNA: TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA, ARMI ED ESTORSIONI, 19 ARRESTI
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