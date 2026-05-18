Traffico internazionale di droga armi ed estorsioni | 19 misure cautelari in varie città coinvolta anche Reggio Calabria

Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri hanno notificato 19 misure cautelari in diverse località italiane, tra cui Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno, varie zone di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara. Le operazioni riguardano un’indagine su un traffico internazionale di droga e armi, oltre a episodi di estorsione. La richiesta è stata formulata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che ha firmato le ordinanze di custodia cautelare.

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