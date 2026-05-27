Traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia eseguite all’alba 19 misure cautelari

Da teleclubitalia.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba, i carabinieri hanno eseguito 19 misure cautelari nell’ambito di un’operazione contro il traffico illecito di rifiuti tra la Campania e la Puglia. Le indagini hanno riguardato attività di smaltimento e trasporto di materiali pericolosi non autorizzati. Sono state sequestrate diverse aree e veicoli coinvolti nel traffico. L’operazione ha coinvolto diverse province delle due regioni.

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Blitz all’alba contro il traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. I carabinieri del Nucleo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, su coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, hanno eseguito una vasta operazione che ha portato all’emissione di 19 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione criminale specializzata nello smaltimento abusivo di rifiuti speciali. Secondo quanto emerso dalle indagini, i rifiuti provenivano da diverse province campane e venivano trasportati illegalmente in Puglia, dove sarebbero stati scaricati e interrati in terreni agricoli situati tra la provincia di Foggia e quella della BAT. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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