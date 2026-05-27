Traffico di hashish marijuana ed eroina | una condanna e prescritti in sette

BRINDISI - Una condanna e sette prescrizioni per traffici di droga, avvenuti a Oria nel 2019. Si chiude così il processo di primo grado scaturito dall'operazione “Buckets” di carabinieri e procura: il 6 ottobre 2020, i militari arrestarono sette persone, indagate per detenzioni e cessioni di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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