Traffico di hashish marijuana ed eroina | una condanna e prescritti in sette

Da brindisireport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - Una condanna e sette prescrizioni per traffici di droga, avvenuti a Oria nel 2019. Si chiude così il processo di primo grado scaturito dall'operazione “Buckets” di carabinieri e procura: il 6 ottobre 2020, i militari arrestarono sette persone, indagate per detenzioni e cessioni di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Hashish, cocaina e marijuana in casa, nuova condanna per una 63enneUna donna di 63 anni di Lecce è stata condannata a quattro anni di reclusione dal Tribunale locale per aver detenuto in casa hashish, cocaina e...

Blitz della polizia nel Sottomura, intercettata una compravendita di hashish ed eroinaLa polizia di Ferrara ha condotto un’operazione nel quartiere Gad, coinvolgendo le Volanti, gli agenti in borghese della Squadra Mobile e un’unità...

Temi più discussi: Traffico di hashish, marijuana ed eroina: una condanna e prescritti in sette; Traffico di droga e corrieri insospettabili: arresti e sequestri; Pizzini e armi per gestire il traffico di droga, 5 arresti; Droga dal Belgio e armi: maxi blitz all'alba, 19 arresti. Coinvolto anche un dipendente del Miur.

Tre indagati per traffico di droga a ScandianoUna prolungata e articolata attività investigativa dei Carabinieri della Tenenza di Scandiano, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ... redacon.it

Foggia, spaccio di droga: quattro condanne al processo di appello AraneoQuattro condanne a complessivi 36 anni e 2 mesi e una prescrizione nel process a cinque foggiani accusati di traffico e spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Coinvolti anche due esponenti della ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web