Hashish cocaina e marijuana in casa nuova condanna per una 63enne

Una donna di 63 anni di Lecce è stata condannata a quattro anni di reclusione dal Tribunale locale per aver detenuto in casa hashish, cocaina e marijuana con l’intenzione di spacciare. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Angelo Zizzari al termine di un processo con rito abbreviato. La condanna si riferisce alla detenzione di sostanze stupefacenti destinate, secondo quanto accertato, all’attività di spaccio.

LECCE - È arrivata ieri la condanna per Laura Sorrentino, 63enne leccese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: quattro anni di reclusione inflitti dal giudice del Tribunale di Lecce Angelo Zizzari, all’esito del processo discusso con il rito abbreviato. Una pena che va ad.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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