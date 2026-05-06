Blitz della polizia nel Sottomura intercettata una compravendita di hashish ed eroina

La polizia di Ferrara ha condotto un’operazione nel quartiere Gad, coinvolgendo le Volanti, gli agenti in borghese della Squadra Mobile e un’unità cinofila della Questura di Padova. Durante l’intervento, è stata intercettata una compravendita di hashish ed eroina nel Sottomura. Le forze dell’ordine hanno arrestato uno spacciatore sul posto, sequestrando sostanze stupefacenti.

La polizia di Ferrara, personale delle Volanti, agenti in borghese della Squadra Mobile e unità cinofila della Questura di Padova hanno effettuato una vasta operazione di controllo del territorio in zona Gad che ha portato all’arresto di uno spacciatore.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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