Nelle ultime due settimane, la regione dell’Indo-Pacifico ha evidenziato numerosi sviluppi. Tra Taiwan e l’IndoMed si sono registrati movimenti e tensioni che coinvolgono varie forze e attori. La regione si presenta come un’area in rapido cambiamento, con eventi che riflettono le molteplici dinamiche in gioco. La regione continua a essere al centro di attenzione internazionale per le sue molteplici questioni geopolitiche.

Negli ultimi giorni l’Indo-Pacifico ha mostrato il proprio volto reale come infrastruttura geopolitica centrale della competizione sistemica contemporanea. Le connessioni stanno diventando più importanti dei territori. Le supply chain più importanti delle frontiere. La resilienza sociale è importante quanto la deterrenza militare. E la fiducia degli alleati importante quanto le capacità operative. È dentro questa trasformazione che bisogna leggere Taiwan, il Quad, Xi e Putin, il riarmo strategico nipponico e lo slancio dell’Indo-Mediterraneo In queste ultime due settimane l’Indo-Pacifico ha mostrato contemporaneamente quasi tutte le proprie complessità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Taiwan e l’IndoMed. L’Indo-Pacifico sempre più dinamico

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