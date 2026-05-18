Quali squali entrano nelle grotte delle Maldive | nutrice indo-pacifico e pinna bianca del reef i più comuni
Nelle acque delle Maldive, nelle grotte sommerse, sono state osservate circa dieci specie di squali diverse. Tra queste, le più frequenti sono lo squalo nutrice indo-pacifico e lo squalo pinna bianca del reef. Gli avvistamenti si sono concentrati in zone specifiche, dove queste specie si rifugiano o si nutrono. Le immersioni e le esplorazioni subacquee hanno permesso di raccogliere dati su questa varietà di predatori marini. La presenza di queste specie è stata confermata da osservazioni dirette e registrazioni visive.
Nelle grotte sommerse delle Maldive sono state avvistate circa dieci differenti specie di squali. Le due più comuni sono lo squalo nutrice indo-pacifico e lo squalo pinna bianca del reef i più comuni. Cosa sappiamo su questi animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Maldive, l’analisi dell’esperto: i rischi fatali nelle grotte di Alimathà? Punti chiave Come può un errore tecnico innescare una catena di eventi fatali? Perché la narcosi da azoto rende impossibile la risalita a 58 metri?...
Foip 2.0: così prende forma la nuova strategia del Giappone per l’Indo-PacificoDue importanti viaggi di Stato per costruire nuove partnership, rafforzare la presenza nel cosiddetto Indo-Pacifico e controbilanciare l’ascesa della...
Il team di subacquei di Dan Europe si è immerso nelle acque di Alimathà, nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì 14 maggio in una grotta a 50 metri di profondità. Il t - Facebook facebook
Maldive, la Grotta degli squali: ecco dove sono stati individuati i 4 sub italiani, intrappolati a 60 metri, perché non sono stati ancora recuperatiL'ingresso della prima grotta si trova a 50 metri di profondità e subito si possono incontrare i coralli ‘magici’ che non hanno bisogno della luce per ... ilmattino.it
Maldive, i permessi fino a 50 metri: Ma mancano due nomi e l’immersione nella grotta degli squaliAvevano un permesso per le immersioni fino a 50 metri ma nei documenti non comparivano i nomi di due delle vittime italiane dell’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, nel quale sono morti ... unita.it