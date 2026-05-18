Quali squali entrano nelle grotte delle Maldive | nutrice indo-pacifico e pinna bianca del reef i più comuni

Nelle acque delle Maldive, nelle grotte sommerse, sono state osservate circa dieci specie di squali diverse. Tra queste, le più frequenti sono lo squalo nutrice indo-pacifico e lo squalo pinna bianca del reef. Gli avvistamenti si sono concentrati in zone specifiche, dove queste specie si rifugiano o si nutrono. Le immersioni e le esplorazioni subacquee hanno permesso di raccogliere dati su questa varietà di predatori marini. La presenza di queste specie è stata confermata da osservazioni dirette e registrazioni visive.

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Nelle grotte sommerse delle Maldive sono state avvistate circa dieci differenti specie di squali. Le due più comuni sono lo squalo nutrice indo-pacifico e lo squalo pinna bianca del reef i più comuni. Cosa sappiamo su questi animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, l’analisi dell’esperto: i rischi fatali nelle grotte di Alimathà? Punti chiave Come può un errore tecnico innescare una catena di eventi fatali? Perché la narcosi da azoto rende impossibile la risalita a 58 metri?... Foip 2.0: così prende forma la nuova strategia del Giappone per l’Indo-PacificoDue importanti viaggi di Stato per costruire nuove partnership, rafforzare la presenza nel cosiddetto Indo-Pacifico e controbilanciare l’ascesa della... Maldive, la Grotta degli squali: ecco dove sono stati individuati i 4 sub italiani, intrappolati a 60 metri, perché non sono stati ancora recuperatiL'ingresso della prima grotta si trova a 50 metri di profondità e subito si possono incontrare i coralli ‘magici’ che non hanno bisogno della luce per ... ilmattino.it Maldive, i permessi fino a 50 metri: Ma mancano due nomi e l’immersione nella grotta degli squaliAvevano un permesso per le immersioni fino a 50 metri ma nei documenti non comparivano i nomi di due delle vittime italiane dell’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, nel quale sono morti ... unita.it