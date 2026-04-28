Primo Maggio a Caserta sindacati in piazza Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento

Da casertanews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo maggio a Caserta si svolgerà una manifestazione organizzata dai sindacati locali delle tre principali sigle. L’evento si terrà in Piazza Ruggiero a partire dalle 10 e sarà parte di una mobilitazione nazionale dedicata al lavoro. La protesta si concentra sulla richiesta di condizioni di lavoro più dignitose, con particolare attenzione alla lotta contro precarietà e sfruttamento. La giornata coinvolgerà le sigle sindacali e i lavoratori della zona.

Torna in piazza la mobilitazione dei sindacati per la Festa dei Lavoratori. Il prossimo 1° maggio 2026, a partire dalle ore 10 in Piazza Ruggiero, le sigle Cgil, Cisl e Uil di Caserta promuovono la manifestazione territoriale inserita nella mobilitazione nazionale dedicata al tema del lavoro.🔗 Leggi su Casertanews.it

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