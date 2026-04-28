Primo Maggio a Caserta sindacati in piazza Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento

Il primo maggio a Caserta si svolgerà una manifestazione organizzata dai sindacati locali delle tre principali sigle. L’evento si terrà in Piazza Ruggiero a partire dalle 10 e sarà parte di una mobilitazione nazionale dedicata al lavoro. La protesta si concentra sulla richiesta di condizioni di lavoro più dignitose, con particolare attenzione alla lotta contro precarietà e sfruttamento. La giornata coinvolgerà le sigle sindacali e i lavoratori della zona.

Torna in piazza la mobilitazione dei sindacati per la Festa dei Lavoratori. Il prossimo 1° maggio 2026, a partire dalle ore 10 in Piazza Ruggiero, le sigle Cgil, Cisl e Uil di Caserta promuovono la manifestazione territoriale inserita nella mobilitazione nazionale dedicata al tema del lavoro.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio a Como, i sindacati chiamano la città: “Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale” Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco MarecchiaSarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primo maggio, Caserta celebra i suoi Maestri del Lavoro |; Ariel 27 aprile 2026; San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro a Caserta; Caserta, San Leucio 250: summit internazionale alla Reggia dal 1 al 3 maggio. Primo maggio, Caserta celebra i suoi Maestri del LavoroLa Stella al Merito è un premio alla carriera e un riconoscimento dello Stato destinato ai lavoratori dipendenti di aziende private che abbiano prestato attività per almeno 25 anni in modo esemplare. casertaweb.com Sciopero generale del Primo maggio: i settori coinvolti e le fasce di garanziaIl 1° maggio non solo festa dei lavoratori ma giornata di sciopero nazionale. Previsti disagi nei trasporti e nella sanità ... ilfattoquotidiano.it In arrivo il decreto lavoro, in vista del primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza vede tra le novità gli incentivi all'occupazione solo a chi applica "il salario giusto" e, tra gli interventi, la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei g x.com Cina: previsti 2,25 milioni di viaggi passeggeri in entrata e uscita al giorno durante la festività del "Primo Maggio" Secondo l'Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione, i punti nazionali di ingresso e uscita registreranno un picco di traffico passeggeri facebook