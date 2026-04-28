Primo Maggio sindacati in piazza | Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitoso

Il Primo Maggio quest'anno vede i sindacati scendere in piazza per chiedere un lavoro dignitoso, con particolare attenzione alle difficoltà nel settore automotive. Cgil, Cisl e Uil hanno scelto di concentrarsi sulla crisi di questo comparto, che rappresenta una delle questioni più delicate per l’economia locale e regionale. La manifestazione si svolge in piazza Maggiore, dove si discuterà delle sfide legate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla ripresa economica.

Il Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la crisi dell’automotive, considerata uno dei punti più delicati per il futuro economico della città e dell’intera Emilia-Romagna. Accanto ai temi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco MarecchiaSarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini,... Leggi anche: Primo Maggio a Caserta, sindacati in piazza. “Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verso il decreto Primo maggio, il governo fa retromarcia sui contratti pirata; Governo non attua la delega sui salari equi: cosa resta nel decreto Primo maggio; Decreto Primo Maggio: cosa salvare (e cosa no) nella bozza; Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco Marecchia. Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoCgil, Cisl e Uil portano in piazza Maggiore il tema della crisi industriale e della transizione dell’auto: Serve una strategia per salvare occupazione e manifattura ... bolognatoday.it Primo maggio 2026 a Milano, il corteo e lo slogan: Lavoro dignitosoDa corso Venezia (altezza via Palestro) a piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati insieme a momenti di intrattenimento ... ilgiorno.it Le previsioni meteo: breve maltempo e calo temperature, ma il Primo Maggio sarà con il sole. Giovedì 30 si tornerà a medie climatologiche tipiche di fine aprile-inizio maggio #ANSA x.com Cina: previsti 2,25 milioni di viaggi passeggeri in entrata e uscita al giorno durante la festività del "Primo Maggio" Secondo l'Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione, i punti nazionali di ingresso e uscita registreranno un picco di traffico passeggeri - facebook.com facebook