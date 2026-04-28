Primo Maggio sindacati in piazza | Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitoso

Da bolognatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio quest'anno vede i sindacati scendere in piazza per chiedere un lavoro dignitoso, con particolare attenzione alle difficoltà nel settore automotive. Cgil, Cisl e Uil hanno scelto di concentrarsi sulla crisi di questo comparto, che rappresenta una delle questioni più delicate per l’economia locale e regionale. La manifestazione si svolge in piazza Maggiore, dove si discuterà delle sfide legate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla ripresa economica.

Il Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la crisi dell’automotive, considerata uno dei punti più delicati per il futuro economico della città e dell’intera Emilia-Romagna. Accanto ai temi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco MarecchiaSarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini,...

Leggi anche: Primo Maggio a Caserta, sindacati in piazza. “Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Verso il decreto Primo maggio, il governo fa retromarcia sui contratti pirata; Governo non attua la delega sui salari equi: cosa resta nel decreto Primo maggio; Decreto Primo Maggio: cosa salvare (e cosa no) nella bozza; Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco Marecchia.

primo maggio primo maggio sindacati inPrimo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoCgil, Cisl e Uil portano in piazza Maggiore il tema della crisi industriale e della transizione dell’auto: Serve una strategia per salvare occupazione e manifattura ... bolognatoday.it

primo maggio primo maggio sindacati inPrimo maggio 2026 a Milano, il corteo e lo slogan: Lavoro dignitosoDa corso Venezia (altezza via Palestro) a piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati insieme a momenti di intrattenimento ... ilgiorno.it

Digita per trovare news e video correlati.