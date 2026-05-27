Tra i consiglieri eletti ci sono sia riconferme che nuovi ingressi, con alcuni nomi che tornano in consiglio e altri alla prima esperienza. Sono stati esclusi alcuni consiglieri ritenuti di spicco, mentre diverse figure di lunga data sono state riconfermate. La composizione del nuovo consiglio include anche alcune new entry e alcune uscite di rilievo. Non sono stati forniti dettagli sui singoli nomi o sui partiti di appartenenza.

Nomi e volti del nuovo consiglio comunale. Tra riconferme, vecchie conoscenze, prime volte ed esclusioni eccellenti. Già delineato, in attesa dell'ufficialità degli organi di controllo, il quadro dei 32 consiglieri che occuperanno l'Aula fino al 2031, a meno di dimissioni anticipate o terremoti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni 2026, tutti i nomi dei consiglieri comunali eletti a Reggio CalabriaA Reggio Calabria, con l’affermazione del centrodestra alle urne, cambia la composizione del consiglio comunale.

Leggi anche: Calvizzano, trionfa Luciano Borrelli: eletto sindaco con il 68,62%. I nomi dei consiglieri eletti

Temi più discussi: Tra new entry, ritorni ed esclusi eccellenti: i nomi dei consiglieri comunali eletti; Amministrative 2026, i possibili scenari in Consiglio comunale; Comunali nel Catanzarese, tra riconferme e volti nuovi ecco il volto dei sindaci eletti; I Cesaroni - Il ritorno : l'ennesimo tradimento di Marco ha rovinato il personaggio.

Si parte con ’Magnifica Presenza’. Sul palco tra ritorni e new entryQualità, emozione, storia contemporanea, questi sono i tre elementi che ci guidano nella scelta degli spettacoli per il 2025 e 2026, festeggiando prima i nostri 10 anni di attività e poi i 100 anni ... ilrestodelcarlino.it

Don Matteo 15 si farà: anticipazioni e quando va in onda nuova stagione/ Cast tra addii, ritorni e new entryDon Matteo 15 si farà, anticipazioni e quando va in onda la nuova stagione, data di inizio, trama e cast tra addii, ritorni e new entry Quando inizia Don Matteo 15: c’è la data messa in onda nuova ... ilsussidiario.net