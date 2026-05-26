Elezioni 2026 tutti i nomi dei consiglieri comunali eletti a Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Reggio Calabria, con l’affermazione del centrodestra alle urne, cambia la composizione del consiglio comunale. Mentre prosegue il conteggio dei voti, si delineano già i nomi dei consiglieri eletti, con alcune sorprese inaspettate. La nuova maggioranza si prepara a occupare i seggi, modificando gli equilibri politici locali. La composizione definitiva sarà ufficializzata solo al completamento delle operazioni di scrutinio.

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Con l'arrivo del centrodestra a Palazzo San Giorgio cambia la mappa del consiglio comunale e mentre è ancora in corso il conteggio dei voti è già possibile vedere all'orizzonte un'aula Battaglia caratterizzata da clamorose sorprese. Fuori Pazzano e Lamberti, le loro liste non superano lo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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