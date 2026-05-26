Calvizzano trionfa Luciano Borrelli | eletto sindaco con il 68,62% I nomi dei consiglieri eletti

Notizia in breve

Luciano Borrelli è stato eletto sindaco di Calvizzano con il 68,62% dei voti. La sua lista civica ha ottenuto quattro consiglieri eletti. Nessun altro candidato ha superato il 30% delle preferenze. I risultati ufficiali sono stati comunicati dopo lo scrutinio delle schede. La vittoria di Borrelli si è concretizzata con una maggioranza netta rispetto agli altri candidati in corsa.