Calvizzano trionfa Luciano Borrelli | eletto sindaco con il 68,62% I nomi dei consiglieri eletti
Luciano Borrelli è stato eletto sindaco di Calvizzano con il 68,62% dei voti. La sua lista civica ha ottenuto quattro consiglieri eletti. Nessun altro candidato ha superato il 30% delle preferenze. I risultati ufficiali sono stati comunicati dopo lo scrutinio delle schede. La vittoria di Borrelli si è concretizzata con una maggioranza netta rispetto agli altri candidati in corsa.
Luciano Borrelli è il nuovo sindaco di Calvizzano. Il candidato della lista civica ha conquistato il Comune con un netto successo, ottenendo 4.838 voti pari al 68,62% delle preferenze. Sconfitto il sindaco uscente Giacomo Pirozzi, fermo a 2.212 voti, corrispondenti al 31,38%. Alla coalizione vincente vanno 11 seggi in Consiglio comunale, mentre alla lista di Pirozzi spettano 5 seggi di opposizione. Tra i più votati spicca Maria Cristina Napolano con 988 preferenze. Seguono: Con la vittoria di Borrelli si apre una nuova fase amministrativa per Calvizzano, dopo la sconfitta del sindaco uscente Giacomo Pirozzi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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