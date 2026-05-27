Tra gioco benessere e comunità | gli appuntamenti in Valtrebbia

A partire dal 14 febbraio 2026, ogni secondo e terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12, si terrà un punto di ascolto a Bobbio, in piazza Santa Chiara 1. L’iniziativa, gestita da un centro dedicato alle aree interne dell’Emilia Romagna, offre servizi di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini e degli utenti. L’appuntamento si svolge in un contesto di promozione del benessere e della comunità.

Ogni secondo e terzo sabato del mese (a partire dal 14 febbraio 2026)Punto di ascolto aree interne dell’Emilia Romagnadalle ore 10 alle 12Bobbio, Comune di Bobbio, piazza Santa Chiara 1Punto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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