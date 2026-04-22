Tra Liberazione sagre ed eventi | tutti gli appuntamenti della Valtrebbia

Nella zona della Valtrebbia si susseguono diversi eventi e appuntamenti nel corso delle settimane. Ogni sabato sera alle 21 si tiene una gara di briscola presso un bar di Perino, mentre l’ultimo mercoledì del mese si svolge un tè letterario in una biblioteca locale, dalle 15,30 alle 17,30. Il gruppo “Libri e buona compagnia” organizza uno spazio di incontro aperto ai partecipanti per condividere momenti di lettura e socializzazione.

Tutti i sabatiGara di briscolaore 21Perino, Bar Emi, via Nazionale 38346 0971279 - @emibarcafe Ogni ultimo mercoledì del meseTè letterario in bibliotecadalle ore 15,30 alle 17,30Travo, Biblioteca, via Anguissola 8Il gruppo "Libri e buona compagnia" propone uno spazio libero e aperto per stare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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