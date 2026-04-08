Un viaggio tra eventi feste e iniziative locali | gli appuntamenti settimanali tra Valtrebbia e Valtidone

Ogni settimana nella zona tra Valtrebbia e Valtidone si tengono diversi eventi e iniziative locali. Tra questi, ogni sabato sera l’oratorio di Gossolengo apre le sue porte dalle 20,30 alle 22,30, situato in via Marconi 85. L’appuntamento è rivolto ai ragazzi delle medie e vede la partecipazione di educatori di strada che organizzano attività e momenti di incontro.

Ogni sabatoOratorio di Gossolengo apertodalle ore 20,30 alle 22,30Gossolengo, via Marconi 85Per Oratori Aperti, per i ragazzi delle medie con educatori di Educatori di Strada.Info Davide Delbò 324 7882848 Tutti i sabatiGara di briscolaore 21Perino, Bar Emi, via Nazionale 38346 0971279 -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Tra borghi e natura: tutti gli eventi da non perdere in Valtrebbia«I cani hanno attraversato le epoche al nostro fianco, ricoprendo i più svariati ruoli e le più disparate attività.

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