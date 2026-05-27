Il ministero ha respinto le richieste di finanziamento per completare la metrotranvia Milano-Seregno. La richiesta di fondi per coprire gli extracosti è stata bloccata, nonostante l’opera sia in attesa da anni. Le autorità locali avevano presentato un nuovo piano finanziario, ma sono stati rispediti indietro. Restano ancora da definire le risorse necessarie per portare a termine il progetto, che non riceve l’approvazione ufficiale.

Bussare alla porta del ministero sarà facile, ma ottenere i soldi per il completamento della metrotranvia Milano-Seregno è tutt’altra cosa. Ci sono più probabilità di sperare nel miracolo andando a Lourdes. Fin dal 2022, ancora prima dell’esplosione del problema, era infatti chiaro a tutte le parti coinvolte che la partecipazione statale non avrebbe superato i 177 milioni. A distanza di quattro anni, cambiare le carte in tavola sembra impossibile. La storia finanziaria della metrotranvia si prepara a nuovi capitoli o al brusco finale dell’opera incompiuta. Il primo tassello risale al 2008, quando il Cipe stanzia oltre 177 milioni per l’opera, coprendo sia la costruzione sia eventuali oneri finanziari legati a mutui che poi non sono mai stati contratti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra extracosti e veti del ministero. Un nuovo equilibrio finanziario per salvare un’opera attesa da anni

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