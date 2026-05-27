Tra arte secentesca e note d' organo la splendida Chiesa di San Bartolomeo apre di sera
Alle 20.45 di mercoledì 10 giugno, la chiesa di San Bartolomeo apre al pubblico per una visita serale. La chiesa, nota per l’arte secentesca e le note d’organo, è tra le strutture più imponenti di Modena. L’evento, patrocinato dal Comune, rientra nella rassegna Modena Bai Nait. La visita si svolge di sera, offrendo l’opportunità di ammirare gli interni e gli elementi artistici della chiesa in un’atmosfera diversa dal solito.
Mercoledì 10 giugno - ore 20.45con il Patrocinio del Comune di Modenaall'interno della rassegna Modena Bai NaitVisita serale alla Chiesa di San BartolomeoUna delle più imponenti e maestose chiese di Modena apre le sue porte al pubblico di Modena Bai Nait. Potremo ammirare la ricca decorazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Cassino, fiamme nella sacrestia di San Bartolomeo: salva la chiesaA Cassino, un incendio ha coinvolto la sacrestia della chiesa di San Bartolomeo, provocando danni alle strutture interne.
Incendio nella chiesa di San Bartolomeo: sacrestia in fiammeNella chiesa di San Bartolomeo, situata nel quartiere omonimo di Cassino, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto la sacrestia.
Temi più discussi: CHIESA DI SANTA CHIARA; Un viaggio nel Seicento ribelle tra arte e musica barocca: l’ultimo appuntamento a Forlì; Ville Venete, aperture straordinarie gratuite domenica: tutte le visite provincia per provincia; Monumenti Aperti 2026 a Cuglieri apre 15 siti tra chiese, musei e case storiche.
Badolato CZ La Chiesa dell’Immacolata. Eretta nel 1686 e restaurata nel 1859, opera di maestri scalpellini di Serra San Bruno. All’esterno, la cupola e la lanterna che sovrastano la chiesa rappresentano un mirabile esempio dell’arte secentesca badolatese; facebook
Un viaggio nel Seicento ribelle tra arte e musica barocca: l’ultimo appuntamento a ForlìIl Duo Seraphim e la storica dell'arte Paola Salzano chiudono la rassegna Organi Callido alla Chiesa della SS. Trinità ... forli24ore.it
Bologna, la nuova vita della chiesa di San Barbaziano: palestra e spettacoli d'arte circense. Ecco come diventeràSan Barbaziano, dopo la messa in sicurezza e il restauro si attende ora l’allestimento: l’ultimo passo per arrivare al recupero completo e l’avvio di un uso pubblico. Come è successo in passato per ... corrieredibologna.corriere.it