Tra arte secentesca e note d' organo la splendida Chiesa di San Bartolomeo apre di sera

Alle 20.45 di mercoledì 10 giugno, la chiesa di San Bartolomeo apre al pubblico per una visita serale. La chiesa, nota per l’arte secentesca e le note d’organo, è tra le strutture più imponenti di Modena. L’evento, patrocinato dal Comune, rientra nella rassegna Modena Bai Nait. La visita si svolge di sera, offrendo l’opportunità di ammirare gli interni e gli elementi artistici della chiesa in un’atmosfera diversa dal solito.

Mercoledì 10 giugno - ore 20.45con il Patrocinio del Comune di Modenaall'interno della rassegna Modena Bai NaitVisita serale alla Chiesa di San BartolomeoUna delle più imponenti e maestose chiese di Modena apre le sue porte al pubblico di Modena Bai Nait. Potremo ammirare la ricca decorazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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