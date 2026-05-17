Incendio nella chiesa di San Bartolomeo | sacrestia in fiamme
Nella chiesa di San Bartolomeo, situata nel quartiere omonimo di Cassino, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto la sacrestia. L’allarme è stato dato poco dopo l’inizio delle fiamme, e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore, e nessuna persona è rimasta ferita. Attualmente sono in corso le verifiche per determinare le cause dell’incendio.
Un incendio improvviso ha interessato la chiesa di San Bartolomeo, nel quartiere omonimo di Cassino, mobilitando in pochi minuti diverse squadre dei vigili del fuoco.Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate all’interno della sacrestia per cause ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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