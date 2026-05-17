Incendio nella chiesa di San Bartolomeo | sacrestia in fiamme

Nella chiesa di San Bartolomeo, situata nel quartiere omonimo di Cassino, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto la sacrestia. L’allarme è stato dato poco dopo l’inizio delle fiamme, e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore, e nessuna persona è rimasta ferita. Attualmente sono in corso le verifiche per determinare le cause dell’incendio.

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