Cassino fiamme nella sacrestia di San Bartolomeo | salva la chiesa

A Cassino, un incendio ha coinvolto la sacrestia della chiesa di San Bartolomeo, provocando danni alle strutture interne. I residenti del quartiere sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a impedire che le fiamme si propagassero alla chiesa principale e causassero un crollo. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e individuare eventuali responsabilità. Al momento, non si conoscono i dettagli sulle origini del rogo o su come siano stati evitati danni più estesi.

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? Domande chiave Come sono riusciti i residenti a impedire il crollo della chiesa?. Cosa ha scatenato le fiamme all'interno della sacrestia di San Bartolomeo?. Quali danni materiali ha subito la navata a causa del fumo nero?. Chi dovrà accertare la dinamica esatta del rogo nel quartiere?.? In Breve Nessun ferito registrato grazie all'intervento tempestivo dei residenti del quartiere.. Carabinieri sul posto per coordinare la sicurezza e i rilievi tecnici.. Vigili del fuoco operano per smaltire il fumo nero dalla navata.. Indagini in corso per accertare le cause del rogo nella sacrestia.. Un incendio ha colpito la sacrestia della chiesa di San Bartolomeo a Cassino questo pomeriggio, scatenando il rapido intervento dei vigili del fuoco nel quartiere omonimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassino, fiamme nella sacrestia di San Bartolomeo: salva la chiesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Botswana & Namibie : Les Derniers Grands Espaces Sauvages d'Afrique Australe - Documentaire - AMP Sullo stesso argomento Incendio nella chiesa di San Bartolomeo: sacrestia in fiammeUn incendio improvviso ha interessato la chiesa di San Bartolomeo, nel quartiere omonimo di Cassino, mobilitando in pochi minuti diverse squadre dei... Violenza in parrocchia, a San Severo: don Dino D'Aloia aggredito da un fedele nella sacrestiaParroco aggredito nella sacrestia della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, a San Severo.